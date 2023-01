MotoGP, Dall'Igna racconta l'errore di Ducati: "Abbiamo imparato la lezione"

ROMA - L'ultima stagione ha dato enormi soddisfazioni a Ducati in MotoGP. La casa di Borgo Panigale, nel 2022, ha portato a casa i titoli piloti (con Pecco Bagnaia), costruttori e team. A inizio anno, però, le cose non sembravano andare così bene, come raccontato anche da Luigi Dall'Igna, che ha spiegato alcuni errori commessi: "Il nostrofinale di stagione 2021è statomolto buono, con tutti i piloti - ha detto il direttore generale ai microfoni di "Speedweek" -. Abbiamo messo in pista la moto 2022 dopo l'ultimo Gran Premio di Valencia e sostanzialmente i piloti ne erano rimasti abbastanza contenti. Quindi abbiamo dato per scontato che quello che avevamo era buono".