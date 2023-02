MotoGP, Tardozzi su Bagnaia e Bagstianini: "Buon approccio, hanno collaborato"

ROMA - Davide Tardozzi ha parlato dopo i primi giri in pista dei suoi due piloti nei test MotoGP a Sepang, in vista della stagione 2023. Il team manager di Ducati si è detto soddisfatto del lavoro e, soprattutto, della collaborazione tra Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini, arrivato questo inverno dal team Gresini. "Mi è piaciuto l’approccio dei due piloti, sia in pista sia al box, hanno collaborato - ha detto ai microfoni di Sky Sport -. Sono contento perché hanno provato le novità in modo super professionale, dando riscontri molto dettagliati. Entrambi stanno convergendo verso la stessa direzione, con le stesse indicazioni".