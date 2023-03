MotoGP, Aleix Espargaro: "I miei figli mi dicono di tornare a casa con un trofeo"

ROMA - Il 2022 è stato un anno davvero positivo per Aleix Espargaro e la sua Aprilia. Lo spagnolo è stato tra i protagonisti dell'ultima stagione, nonostante un finale non all'altezza della prima parte di campionato. Nella serie "There Can Be Only One" non solo il racconto delle avventure in pista, ma anche l'importanza della famiglia. “Quando parto per una gara i miei due figli Max e Mia mi dicono sempre ‘Papà, ricordati di portare a casa un trofeo’. In passato non mi era mai capitato ma quest’anno per loro è diventato normale, non per me".