MotoGP, Aleix Espargaro e la sfida del 2023: "Sentirò più pressione"

ROMA - "Sono cresciuto tanto. Sono molto più maturo, conosco di più Aprilia. Questo mi dà tranquillità e al tempo stesso pressione, perché so quanto è importante stare davanti e lottare per cose importanti per questa azienda. C’è della pressione, però sono anche tranquillo e maturo". Aleix Espargaro ha parlato così in vista della stagione 2023 di MotoGP. A margine della presentazione di Aprilia per il Mondiale ormai alle porte, il pilota catalano si è mostrato motivato in vista delle sfide che lo attendono dopo il quarto posto del 2022.