MotoGP: Marquez salta il Gran Premio d'Argentina

ROMA - Niente Gran Premio d'Argentina di MotoGP per Marc Marquez . Il pilota della Honda è stato infatti operato alla mano a Madrid a poche ore dall'incidente in Portogallo, che gli ha procurato una frattura del primo metacarpo della mano destra. Al secondo giro della gara di Portimao, infatti, il numero 93 aveva travolto Miguel Oliveira durante un tentativo di sorpasso in curva 3, sbagliando però completaente la staccata.

Le scuse di Marquez

Dopo la gara, Marc Marquez si è scusato per quanto accaduto in pista: "La cosa più importante è che Oliveira sia a posto - le sue parole a Sky Sport -.Oggi ho fatto un errore, per questo ho ricevuto la penalità per il GP d'Argentina. Ovviamente non era mia intenzione. Volevo andare a sinistra, ma la moto non mi ha seguito. Ho evitato Martin, però ho preso Oliveira. Voglio scusarmi con Oliveira e il suo team"