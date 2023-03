MotoGP, caso Marquez: FIM rimanda a Corte d'Appello la decisione sulla penalità

ROMA - Arriva la risposta della FIM dopo il ricorso presentato dalla Honda contro la penalità a Marc Marquez, inflitta dopo l'incidente nel Gran Premio del Portogallo di MotoGP. Dopo il ricorso presentato dalla Honda, gli steward hanno deciso di rimandare la decisione sui due long lap penalty affibiati al numero 93 alla Corte d'Appello del Motomondiale "per un'adeguata risoluzione del caso". Domenica scorsa, al terzo giro della gara di Portimao Marquez aveva fallito un tentativo di staccata per superare Jorge Martin in curva, finendo fuori pista e portando con sé Miguel Oliveira. Subito era stata chiara la responsabilità dello spagnolo, scusatosi nel post-gara. Poco dopo era arrivata la decisione sulla penalità inflitta al numero 93.