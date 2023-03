MotoGP: Espargaro comanda le libere 2 in Argentina, sesto Bagnaia

TERMAS DE RIO HONDO - E' di Aleix Espargaro il miglior tempo nelle prove libere 2 al Gran Premio d'Argentina , valevole per la seconda tappa del Mondiale 2023 di MotoGP . Con il crono di 1:38.518, lo spagnolo di Aprilia si conferma ai vertici assieme al compagno Maverick Vinales, secondo dopo il primo posto delle FP1. Subito dietro le due Ducati del team VR46 di Marco Bezzecchi e Luca Marini , in terza e quarta posizione. Quinto Johann Zarco davanti a Pecco Bagnaia , sesto.

La top ten

Settima piazza per Jorge Martin, che precede la Honda di Takaaki Nakagami. In nona posizione c'è la Yamaha di Franco Morbidelli, mentre a chiudere la top ten c'è Alex Rins. Beffa Quartararo: è solo quattordicesimo e dovrà passare per il Q1.