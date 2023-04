MotoGP Honda, Puig: "Risposto a chi mette in dubbio il potenziale"

ROMA - "Se vogliamo dare un giudizio all'ultimo weekend, è innegabile che si tratti di un fine settimana molto positivo. L'obiettivo che ci prefissimo per ogni fine settimana è quello di portare una Honda davanti a tutti. Abbiamo dimostrato di avere un ottimo potenziale, nonostante ultimamente questo venga messo in discussione dall'esterno". Così Alberto Puig ha commentato il weekend della Honda a Austin, nel consueto riepilogo settimanale dei risultati dei piloti della casa giapponese. In Texas, Honda si è risollevata con la notevole vittoria di Alex Rins, dando segnali positivi di crescita.