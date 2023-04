MotoGP, Tardozzi: "Ducati avrebbe dovuto vincere il Mondiale Piloti nel 2020"

ROMA - Ducati domina da diversi anni la classifica costruttori di MotoGP , ma solo nel 2022 è riuscita a imporsi, dopo un lungo digiuno, nel campionato dei piloti. Il team manager Davide Tardozzi è tornato sugli anni di magra, dovuti in parte allo strapotere di Marc Marquez : "Marquez non ha aiutato il successo della Ducati - ha detto ai microfoni di "Motosan" -. È uno di quei piloti che lasciano il segno nella storia del motociclismo. Con lui abbiamo avuto un problema in più. Avremmo dovuto vincere il campionato nel 2020, quando Marc era infortunato".

Su Bagnaia e Bastianini

Tardozzi ha poi parlato della convivenza tra Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini: "Sono sicuro che sapremo gestire la rivalità. Quando guidi una squadra ufficiale sogni sogni di avere due piloti capaci di essere campioni del mondo. Avere due figli come loro, perché io considero i miei piloti come dei figli, non è altro che una felicità. Inoltre, entrambi sanno che verranno trattati allo stesso modo". Poi ancora: "Di Pecco mi piace la sua onestà, la sua convinzione e le sue capacità. È molto sicuro di sé, ha raggiunto il punto in cui sa cosa può e non può fare. È maturato molto. Ha commesso degli errori perché voleva troppo, ha capito. Enea è molto diverso. Per lui una gara MotoGP è come divertirsi con gli amici, ciò gli permette di avere la mente libera".