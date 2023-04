MotoGP, test per Bastianini a Misano sulla Ducati Panigale

ROMA - Enea Bastianini punta Jerez per il suo ritorno in MotoGP dopo l'infortunio alla scapola. In vista del Gran Premio di Spagna, il classe 1997 ha effettuato alcuni test sul circuito di Misano in sella alla Panigale V4 alla presenza del team manager Davide Tardozzi e del collaudatore Michele Pirro, che ha sostituito Bastianini ad Austin chiudendo undicesimo. Bastianini ha postato sui social alcune foto della giornata "Dieci giri a Misano a bordo della Panigale V4S per capire le mie condizioni. Dopo settimane di riposo e riabilitazione mi sento pronto a tornare in pista. Giovedì volerò a Jerez per il check finale dei medici. Ci vediamo là".