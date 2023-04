MotoGP Spagna: Binder vince la Sprint a Jerez, secondo Bagnaia

JEREZ - E' Brad Binder a conquistare la Sprint nel Gran Premio di Spagna , valevole per la quarta tappa del Mondiale 2023 di MotoGP. Il sudafricano trionfa sul circuito di Jerez nella mini-gara del sabato, precedendo la Ducati di Pecco Bagnaia e l'altra KTM di Jack Miller, che perde il comando solo alle battute finali. Ai piedi del podio c'è Jorge Martin, che manca la top 3 per un soffio e si mette davanti a Miguel Oliveira e Dani Pedrosa , ancora super in un weekend che lo vede presente solo come wild card.

Maxi caduta nella Sprint

Seguono Maverick Vinales e Johann Zarco, mentre a chiudere la top ten ci sono le due Ducati del team VR46, guidate da Marco Bezzecchi e Luca Marini. Proprio Bezzecchi, al secondo giro, è stato coinvolto in una caduta con altri tre piloti: la sua moto è finita in fiamme, con il riminese che si è alzato zoppicando. Dopo lo stop per la bandiera rossa e un rapido cambio moto, però, il Rookie of the Year 2022 è ripartito assieme agli altri. Confermata anche dopo questa gara la prima posizione in classifica.