MotoGP, novità sulla penalità a Marquez: la decisione sul ricorso Honda

Marquez verso il ritorno nel GP Francia

Adesso non resta che capire quando Marc Marquez sarà dichiarato idoneo per fare il suo attesissimo ritorno in MotoGP, dopo aver saltato ben tre gare. Con ogni probabilità l'otto volte campione del mondo tornerà in pista sul tracciato di Le Mans in occasione del Gran Premio di Francia, ma si attendono ancora delle comunicazioni ufficiali da parte del pilota spagnolo e della Honda. Ad ogni modo l'annuncio dovrebbe arrivare nelle prossime ore, quando conosceremo le sorti di Marquez, che scalpita e non vede l'ora di dare battaglia ai suoi avversari.