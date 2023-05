MotoGP Francia: Bagnaia beffa Marquez e va in pole a Le Mans

LE MANS - Pecco Bagnaia fa festa a Le Mans, grazie alla pole position conquistata nel Gran Premio di Francia, valevole per la quinta tappa del Mondiale 2023 di MotoGP. Il pilota della Ducati beffa Marc Marquez all'ultimo tentativo e partirà davanti a tutti nella Sprint di sabato e nella gara di domenica. In prima fila ci sarà anche un'altra Ducati, quella del team VR46 guidata da un super Luca Marini. Sempre bene Jack Miller, che apre la seconda fila precedendo Jorge Martin e Maverick Vinales. Marco Bezzecchi scatterà dalla settima casella in griglia, davanti ad Alex Marquez e Johann Zarco.