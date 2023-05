Ducati, Bagnaia sul sorpasso di Marquez: "Solo io sono stato punito"

LE MANS - "A me le gare piacciono così: nei sorpassi bisogna essere anche aggressivi. Quello che mi fa arrabbiare è il metro di giudizio, perché bisognerebbe dare la stessa cosa in tutte le occasioni ". Pecco Bagnaia ha parlato così dopo il terzo posto nella Sprint del Gran Premio di Francia , valevole per la quinta tappa del Mondiale 2023 di MotoGP . Il numero 63, nella mini-gara di Le Mans, ha subito da Marc Marquez un sorpasso simile a quello per cui era stato punito due settimane fa a Jerez, ma a differenza sua il pilota di Cervera non ha ricevuto alcuna sanzione.

Sulla Sprint

"Speravo di vincere, ma i primi giri ho faticato e non riuscivo a essere veloce come Martin- ha poi detto Bagnaia parlando della gara -. Il podio comunque va bene. Prima parte di gara? I primi due giri sono andati bene, dopo ho faticato molto, come se la temperatura della gomma dietro si fosse alzata. Dopo, però, sono riuscito a riprendere il passo e tornare su". Anche Davide Tardozzi, team manager Ducati, ha parlato del sorpasso di Marquez su Pecco: "Non ho ancora visto le immagini, ma la prima cosa che ha detto Pecco è che non capisce come mai nella Safety Commission si è deciso con i commissari che in caso di contatto bisognasse cedere la posizione e qui, con Marquez, non sia successo. Per noi è un incidente di gara, ma se i commissari dicono che questo tipo di contatto va sanzionato, allora deve essere fatto".