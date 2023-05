MotoGP, Bagnaia sull'incidente con Vinales: "Brutta reazione, ma eravamo tesi"

LE MANS - Un Gran Premio di Francia ad alta tensione per Pecco Bagnaia e Maverick Vinales, protagonisti di una caduta e di un successivo litigio a bordo pista nel quinto appuntamento stagionale della MotoGP. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il campione in carica della Ducati ha ripercorso quanto successo sul circuito di Le Mans: "E' stato un incidente di gara, una circostanza evitabile da tutti e due. Lui era è andato un po' largo, io ero in traiettoria e ci siamo incrociati. E' stata una botta abbastanza violenta. Non mi è piaciuta la reazione appena dopo la caduta, ma la tensione gioca brutti scherzi".