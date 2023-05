MotoGP, Marini ha subito la frattura del pollice: ma al Mugello ci sarà

ROMA - Piccolo infortunio per Luca Marini. Il pilota della Ducati Mooney VR46 ha infatti subito la frattura del pollice in seguito all'incidente che lo ha visto coinvolto insieme ad Alex Marquez nello scorso Gran Premio di Francia sulla pista di Le Mans. A pochi giorni dalla gara di casa del Mugello, in programma nel weekend da venerdì 9 a domenica 11 giugno, Marini ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni fisiche, precisando che farà di tutto per essere in pista nel GP d'Italia al massimo della forma.