Bautista, nuovo test a Misano: guiderà la Ducati MotoGP

ROMA - Alvaro Bautista torna nuovamente in sella a una Ducati da MotoGP: il pilota spagnolo, infatti, in queste ore è impegnato in due giorni di test a Misano in sella alla Desmosedici GP, a poco più di un mese dalla prima uscita, che aveva acceso le suggestioni per un ritorno nella classe regina. Tutto ciò arriva a pochi giorni da quando Bautista ha riscritto la storia in Superbike, raggiungendo il 50° successo personale nella categoria, aggiudicandosi gara-2 a Most, e il 18° stagionale, nuovo record assoluto nel campionato delle derivate di serie.