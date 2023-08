MotoGP, Mir pronto a tornare in pista: “Sarà fantastico”

ROMA – E’ tempo di tornare in pista per la MotoGP che, durante questo fine settimana, farà tappa a Silverstone per correre il Gran Premio di Gran Bretagna. Il campione del mondo in carica e leader della classifica iridata Francesco Bagnaia andrà a caccia del suo quinto successo stagionale per incrementare il gap sui diretti avversari. Importante anche il rientro di Joan Mir dopo circa due mesi di stop a causa dell’infortunio subito al Mugello. Il pilota della Honda è completamente ristabilito e vuole provare a dare una mano alla sua squadra che, come dimostrano le prestazioni di Marc Marquez, in questo momento è in grande difficoltà.