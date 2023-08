MotoGP, Bezzecchi conquista la pole a Silverstone, Bagnaia è quarto

SILVERSTONE - Il pilota della Ducati Mooney VR46, Marco Bezzecchi, ottiene la pole position nel Gran Premio di Gran Bretagna 2023 di MotoGP sotto la pioggia di Silverstone con il tempo di 2.15.398; alle sue spalle la KTM di Jack Miller e la Ducati Gresini di Alex Marquez. Per quanto riguarda il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia, invece, arriva soltanto un quarto posto condizionato dalla caduta rimediata a metà del Q2. Dietro al ducatista ci saranno la KTM di Augusto Fernandez, la Mooney VR46 di Luca Marini e la Pramac del rivale per il titolo mondiale Jorge Martin. Male Fabio Quartararo e Marc Marquez che, come Enea Bastianini, restano fuori dal Q2 e saranno chiamati ad una gara di rimonta. Molto bene, invece, Franco Morbidelli, fresco di addio alla Yamaha e abile nel superare il Q1, guadagnandosi l'undicesima piazza. Alle ore 16:00 si tornerà in pista per la sprint race.