MotoGP, Marquez: “Sono pronto per lottare, ma non ci riesco”

ROMA – La stagione 2023 di MotoGP è caratterizzata da un assoluto dominio da parte della Ducati che, con i suoi piloti, si sta disegnando il tracciato per la conquista di altri titoli mondiali. A rappresentare l’altra faccia della medaglia ci sono le case motociclistiche giapponesi Honda e Yamaha , che non riescono affatto ad ingranare. Marc Marquez ha più volte manifestato la propria frustrazione per una situazione che, certamente, non rende onore ad un otto volte campione del mondo . Lo spagnolo si è spesso presso notevoli rischi, cadendo a ripetizione e mettendo a repentaglio il proprio fisico, già ampiamente provato da noti problemi al braccio.

Marquez: “Mio peggior momento”

“Attualmente io mi sento pronto per scendere in pista e lottare per vincere, ma non so per quale motivo non riesco a farlo. Dal punto di vista professionale si tratta del peggior momento della mia intera carriera, anche se a livello personale è il migliore. Il fatto che intorno a me ci siano persone pronte ad aiutarmi compensa un po’ la situazione”. Sono queste le dichiarazioni che l’otto volte campione del mondo di motociclismo Marc Marquez ha rilasciato ai media spagnoli.