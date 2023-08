MotoGP, Watanabe: "Honda fuori dalla classe regina? Mai"

ROMA - Dopo la Yamaha, che ha confermato di non abbandonare la classe regina, è arrivata ora la dichiarazione del presidente di HRC Koji Watanabe, che ha ribadito la volontà di rimanere in MotoGP. "Un'uscita di Honda dalla MotoGP? Non succederà. Non ci ritireremo mai", ha dichiarato il dirigente nipponico in un'intervista rilasciata alla rivista "Shueisha Shinsho", per un team che dal 2026 si avvarrà della collaborazione di Aston Martin.