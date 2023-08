MotoGP, Bezzecchi e il sorpasso su Marquez: “L’ho cucinato bene”

ROMA – Va in archivio anche il Gran Premio d’Austria 2023 di MotoGP, che ha visto l’ennesimo successo stagionale del campione del mondo in carica Francesco Bagnaia. Il pilota della Ducati ha tagliato il traguardo in prima posizione davanti alla KTM di Brad Binder e alla Ducati Mooney VR46 di Marco Bezzecchi, il quale è riuscito a riscattare la sfortunata caduta nella sprint race del sabato. Il centauro di Rimini, nonostante abbia perso ulteriore terreno dall’amico e rivale leader del Mondiale, vuole tentare il tutto per tutto nei prossimi appuntamenti per provare a ridurre il gap. La medesima cosa cercherà di farla lo spagnolo Jorge Martin, settimo domenica anche a causa di un long-lap penalty.