MotoGP, GP San Marino 2023: orari, diretta tv e programmazione

ROMA – Archiviata la gara del Montmelò, la MotoGP torna in pista per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2023. Marco Bezzecchi e Jorge Martin hanno intenzione di giocarsi le proprie carte per restare in corsa per il titolo, mentre il campione in carica Francesco Bagnaia, nonostante il bruttissimo incidente che lo ha visto coinvolto a Barcellona, potrebbe già tornare in pista per difendersi come può. Si parte venerdì 8 settembre alle ore 10:45 con la prima sessione di prove libere, mentre la seconda è prevista alle 15:00. Nella giornata di sabato 9 settembre spazio alla terza sessione di prove libere alle 10:10, mentre in seguito, alle 10:50, le qualifiche; nel pomeriggio alle ore 15:00 la sprint race. Domenica 10 settembre è in programma la gara alle ore 14:00.