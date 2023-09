MotoGP, Marquez e il possibile futuro in Ducati: in UK ne sono certi

ROMA - In MotoGP continua a tenere banco il team relativo al futuro di Marc Marquez, che in sella alla Honda non ha più il feeling dei tempi d'oro. Per questo motivo l'otto volte campione del mondo potrebbe decidere di intraprendere una nuova avventura in un altro team, ma quali solo le opzioni sul tavolo. Si è parlato molto di un suo passaggio in KTM o in Aprilia, ma nelle ultime ore sta emergendo un clamoroso scenario che potrebbe portarlo alla Ducati, nello specifico nel team Gresini.