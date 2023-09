MotoGP, Rivola e il grande sogno per il 2025: "Obiettivo Mondiale"

ROMA - Nelle ultime stagioni l'Aprilia ha fatto un grandissimo lavoro in MotoGP e i risultati oggi sono sotto gli occhi di tuti. Il team italiano guidato da Massimo Rivola , infatti, è reduce dalla sua prima storica doppietta realizzata nel Gran Premio di Catalogna grazie alla vittoria di Aleix Espargaro davanti al compagno di squadra Maverick Vinales . L' Aprilia sta trovando sempre più costanza ed è diventata una seria rivale per la vittoria delle gare, ma in futuro potrebbe arrivare a giocarsi al titolo Mondiale.

Rivola: "Qui per vincere"

“Ho deciso di venire in questa squadra per vincere il Mondiale. Dobbiamo ancora crescere e per farlo nella maniera corretta c'è bisogno di circa due anni. Abbiamo due piloti in rampa di lancio perché Aleix Espargaro è nella sua forma migliore, mentre Maverick è in costante crescita. In tal senso sarà interettante capire cosa succederà nel 2025 con il mercato piloti, anche se noi abbiamo le idee chiare". Queste le dichiarazioni dell'amministratore delegato di Aprilia Racing, Massimo Rivola, rilasciate nel corso di un'intervista a Marca.