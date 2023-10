MotoGP, Alex Marquez rivela: "Marc sta valutando il ritiro a fine 2024"

ROMA - Marc Marquez la scorsa settimana ha ufficializzato il suo passaggio alla Ducati del Team Gresini , dove farà coppia con suo fratello Alex . Nel corso del Gran Premio d'Indonesia 2023 , però, lo spagnolo ha dimostrato di non essere ancora del tutto tranquillo ottenendo un doppio zero tra la sprint race del sabato e la gara della domenica. Una situazione che continua a far riflettere, non soltanto gli esperti, ma anche lo stesso otto volte campione del mondo, che ha bisogno di ritrovare lo smalto di un tempo.

Alex Marquez: "Vuole capire se si diverte"

"Marc vuole capire se riesce ancora a divertirsi in pista, ma anche se riesce ancora ad andare veloce dopo tutti gli infortuni subiti. Non so se prolugherà il suo contratto con Gresini dopo il 2024. Lui mi ha detto chiaramente che se non si diverte, si ritirerà. Sta seriamente valutando questa possibilità, anche se secondo ritroverà la felicità già nella gara di quest'anno a Valencia". Queste le dichiarazioni del pilota della Ducati del Team Gresini, Alex Marquez, rilasciate a TNT Sports, in merito al futuro di suo fratello Marc.