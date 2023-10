Bagnaia dopo la Thailandia: "Gara divertente, mi è mancato un po' di spunto"

BURIRAM - "Sono partito bene, ma ho preso un paio di carenate. Obiettivamente è stata una gara divertente e sono riuscito a fare un po' di sorpassi. Per essere vicino agli altri ho sacrificato qualcosa in gestione, ma purtroppo non riuscivo ad essere incisivo nelle tre accelerazioni principali". Queste le parole di Pecco Bagnaia dopo il secondo posto al Gran Premio della Thailandia di MotoGP. Il campione in carica della Ducati rimane al comando della classifica piloti, anche se Martin dopo la vittoria odierna accorcia ed è ora distante 13 lunghezze. "Mi è mancato un po' di spunto, ma il secondo posto è un ottimo risultato - afferma Bagnaia a Sky Sport -. Ho cercato sui dritti di non stare mai in scia per via della temperatura della gomma anteriore".