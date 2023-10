MotoGP, Marquez si esalta: “A Buriram sono stato un guerriero”

Marquez: “Risultato importante”

“A Buriram sono stato un guerriero, la gara è stata molto intensa. Se non avessi attaccato, mi avrebbero passato quando uscito dalla prima curva. Ho dovuto attaccare per difendermi, ma è stato un risultato importante perché mi ha permesso di ritrovare un po’ di fiducia in me stesso. Ero reduce dalle cadute in Australia e questa volta ho pensato solo al risultato”. Queste le dichiarazioni del pilota della Honda, Marc Marquez, rilasciate ad AS al termine del Gran Premio della Thailandia concluso in sesta posizione.