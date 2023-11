MotoGP, Stoner è sicuro: “In Ducati mettono troppa pressione”

ROMA – In MotoGP resta sempre più che mai viva la lotta per il titolo tra il campione in carica Francesco Bagnaia e lo spagnolo Jorge Martin. In molti pensavo che la Ducati avrebbe potuto dare degli ordini di scuderia in favore dell’italiano, ma così non è stato. Nonostante questo l’ex pilota della Desmosedici, Casey Stoner, ha criticato la gestione da parte della Ducati, che secondo lui metterebbe troppa pressione nei confronti dei propri piloti, i quali dovrebbero ricevere maggiore credito per le loro prestazioni.