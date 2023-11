MotoGP, Quartararo fa retromarcia: "Sono abbastanza soddisfatto"

ROMA - La stagione 2023 di MotoGP è stata caratterizzata dal dominio della Ducati , ma anche dalla completa debacle di Honda e Yamaha , che non hanno praticamente mai lottato per la vittoria. Mentre la Honda è riuscita a vincere almeno in Texas con Alex Rins , la Yamaha si è trovata sempre nelle retrovie anche se nelle ultime settimane ha dato qualche segnale di risveglio con il podio conquistato da Fabio Quartararo . Il francese, infatti, sembra aver ammorbidito la propria posizione nei confronti del team rispetto a qualche mese fa.

Quartararo: "Capire dove migliorare"

Il pilota della Yamaha, Fabio Quartararo, a pochi giorni dal Gran Premio della Malesia 2023 di MotoGP, ha parlato al sito ufficiale del suo team: “Quello di Sepang è un circuito particolarmente adatto per capire meglio dove possiamo migliorare, tenendo già in mente il prossimo anno, che non è più così lontano. Il nostro obiettivo è quello di assicurarci di prepararci al meglio per il 2024. In generale, sono abbastanza soddisfatto di come stanno andando le cose. Di solito facciamo fatica verso la fine della stagione, ma quest’anno stiamo andando bene e voglio continuare così”.