MotoGP, Bautista pronto al ritorno a Sepang: "Sfrutterò l'occasione"

SEPANG - Archiviata la stagione 2023 di Superbike, gli impegni non sono ancora terminati per il due volte campione del mondo Alvaro Bautista, che durante questo fine settimana avrà la possibilità di prendere parte al Gran Premio della Malesia 2023 di MotoGP in qualità di wild card. Per lo spagnolo si tratta di una grande occasione e, nonostante sia alla soglia dei quaranta anni, ha voglia di dimostrare ancora una volta di essere al livello dei giovani che stanno dominando la classe regina in questi ultimi anni.