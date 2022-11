Superbike, Bautista: "Un sogno che si avvera, grazie a chi ha creduto in me"

MANDALIKA - Non dimenticherà facilmente questa domenica 13 novembre Alvaro Bautista, che in virtù del secondo posto gara-2 in Indonesia si è laureato campione del mondo di Superbike. Giornata speciale anche per la Ducati, che torna a festeggiare appena sette giorni dopo l'impresa di Pecco Bagnaia in MotoGP. Un titolo che mancava dal 2011 (con lo spagnolo Carlos Checa) per la scuderia di Borgo Panigale, che si gode il capolavoro di Bautista. Dopo un paio di annate difficile in Honda, anche il pilota castigliano si toglie una bella soddisfazione.