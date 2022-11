Superbike, festa Ducati in Indonesia: Bautista è campione del mondo

MANDALIKA - Alvaro Bautista è campione del mondo di Superbike. Il pilota spagnolo ha chiuso in seconda posizione gara-2 in Indonesia ed ha riportato alla gloria la Ducati. La scuderia di Borgo Panigale non vinceva un titolo dal lontano 2011 (quando fu Carlos Checa, anche lui spagnolo, a trionfare) ma ora si gode una splendida doppietta. Sette giorni dopo l'affermazione di Pecco Bagnaia in MotoGP, infatti, arriva un'altra impresa. Si chiude dunque nel migliore dei modi una stagione da incorniciare per il team italiano, che può guardare con ottimismo al prossimo anno.

Il racconto di gara-2

Il protagonista assoluto del weekend a Mandalika non può che essere il pigliatutto Toprak Razgatlioglu, capace di conquistare Superpole Race, gara-1 e gara-2. Purtroppo per lui non è sufficiente per rinviare la festa di Bautista, che in virtù della sua seconda posizione può dare il via alle celebrazioni per il titolo. Terzo posto per Jonathan Rea, dominatore della categoria fino al 2020, ma mai tra i candidati per la vittoria quest'anno. Per quanto riguarda i colori italiani, Andrea Locatelli e Axel Bassani chiudono in Top-5, rispettivamente quarto e quinto. Tra i primi dieci anche Michael Rinaldi, decimo.