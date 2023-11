MotoGP Malesia: Alex Marquez comanda la Practice davanti a Martin

SEPANG -Alex Marquez firma il miglior tempo nella Practice del GP della Thailandia davanti alla Ducati di Jorge Martin, fermando in cronometro in 1:57.823. La sessione che ha deciso gli accessi in Q2 per le qualifiche del diciottesimo ruond della MotoGP ha visto Jorge Martin chiudere in seconda posizione, davanti alle due KTM di Miller e Binder. Quinto crono per Maverick Vinales. Sesto Luca Marini che precede Fabio Quartararo e il campionde del Mondo, Francesco Bagnaia, ottavo. Decimo crono per Zarco che chiude la top-10 dietro a Bezzecchi.