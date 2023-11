Ducati, Bagnaia assicura: "E' un piacere avere questo tipo di pressione"

SEPANG - E' tutto pronto per il terz'ultimo appuntamento della stagione 2023 di MotoGP , il Gran Premio della Malesia che andrà in scena questo fine settimana sul tracciato di Sepang. Questa è una pista adatta alle caratteristiche di Francesco Bagnaia , ma allo stesso tempo Jorge Martin ha sempre dimostrato di essere competitivo su qualsiasi tipo di circuito. Per questo motivo il duello per il Mondiale si preannuncia ancora una volta più acceso che mai, con lo spagnolo desideroso di recuperare altri punti sull'italiano.

Bagnaia: "Non ho voce in capitolo"

"Sulla pista di Sepang, che è una delle mie preferite, sarà tutto molto diverso, soprattutto a livello di gomme. Sarà una grande battaglia e spero di partire davanti per evitare di dover compiere delle rimonte. Secondo me è un piacere avere questo tipo di pressione, se non ci fosse significherebbe che non ci interessa molto. Abbiamo bisogno di sentire la fame e la voglia di essere di nuovo campioni". Queste le dichiarazioni del campione del mondo in carica Francesco Bagnaia durante la conferenza stampa del Gran Premio della Malesia.