MotoGP, Bagnaia scavalcato da Martin: "Mi girano abbastanza"

ROMA - Francesco Bagnaia non va oltre l'ottavo posto nella Sprint Race del Gran Premio dell'Indonesia e perde la testa del Mondiale. Il pilota Ducati cede il passo allo spagnolo Jorge Martin, ora avanti di sette punti. Una gara difficile per il campione in carica della MotoGP , partito dalla 13esima posizione senza mai dare la sensazione di poter competere per le prime posizioni. Complice anche il compagno di squadra, Enea Bastianini , che non ha mai ceduto la posizione. Domenica Pecco dovrà fare del suo meglio per impedire a Martin , avvantaggiato dalla migliore posizione in partenza, di incrementare ulteriormente il distacco.

Bagnania: "Mi girano abbastanza, oggi era tosta"

Il campione del Mondo della MotoGP, arrabbiato per la prestazione, ha diciarato: "Mi girano abbastanza, sapevamo che oggi sarebbe stata tosta partendo da così dietro". Queste le parole di Bagnaia ai microfoni di Sky Sport. "Nei primi giri non rono riuscito a spingere a causa della gomma della moto che oggi era molto nervosa". Pecco si è poi complimentato con Bastianini per l'ottima prova: " L’unico modo per passarlo oggi era buttarlo fuori ma non è il mio modo di vedere le cose quindi più di così oggi non riuscivo a fare”.

MotoGP, Bagnaia fa il punto sulla gara: dalla partenza alle gomme

"La partenza è stata delle migliori ma poi non sono più riuscito ad avere la stessa spinta". Questo il commento di Bagnaia che, a Sky Sport, ha parlato anche della scelta delle gomme: "Ho scelto una gomma posteriore con una carcassa più moribda perché si adatta meglio alle condizioni della pista, ma io la preferisco più dura. Davanti non ho usato la soft perché partendo da dietro avevamo il timore che la pressione della gomma sarebbe stata troppo elevata e mi avrebbe dato fastidio, per questo abbiamo optato per una dura".