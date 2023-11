MotoGP Malesia: trionfo Bastianini, Bagnaia terzo allunga su Martin

SEPANG - Un super Enea Bastianini vince il Gran Premio della Malesia, diciottesimo appuntamento del campionato del Mondo della MotoGP. Il pilota Ducati chiude davanti ad Alex Marquez e al campione del mondi in carica, Francesco Bagnaia. Il pilota italiano parte dalla terza posizione e, alla prima curva, approfitta del duello tra Pecco e Martin per superare entrambi e portarsi in testa, dove resterà per tutta la gara. Ottimo terzo posto per il campione del mondo in carica che, dopo un fine settimana in cui ha avuto qualche problema, chiude davanti al rivale, Martin, e riesce a guadagnare punti importanti per la corsa al Mondiale. Menzione per Alex Marquez secondo, a conferma di quanto di buono fatto vedere in tutto il weekend.