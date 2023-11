MotoGP, Bagnaia campione del mondo in Qatar? Ecco cosa serve

ROMA - Il destino del Mondiale 2023 di MotoGP è ancora tutto di scrivere, quando alla sua conclusione mancano ormai solamente due appuntamenti. Finora nessuno tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin ha avuto un championship point a disposizione , ma nel prossimo weekend del Gran Premio del Qatar il pilota piemontese potrebbe già confermarsi campione del mondo. Per far sì che questo accada, però, dovranno verificarsi una serie di incastri e combinazioni che, per quanto visto finora, risultano abbastanza difficili.

Bagnaia, in Qatar arriva il bis?

In questo momento Francesco Bagnaia ha 14 punti di vantaggio nei confronti di Jorge Martin ed ha vinto anche due gare in più, sei del piemontese contro le quattro dello spagnolo. Questo significa che Bagnaia potrebbe confermarsi campione del mondo già in Qatar, ma non durante la sprint race poiché con 12 punti salirebbe a quota 26 e non sarebbe sufficiente per chiudere i giochi. Al pilota della Ducati serviranno 23 punti in tutto il fine settimana per portarsi a +37 su Martin che, in quel caso, sarebbe impossibilitato a raggiungere il piemontese nell'ultima gara di Valencia.