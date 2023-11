MotoGP, Marquez punta il Qatar: "Continuo a lavorare fino alla fine"

ROMA - Marc Marquez si prepara ad affrontare la penultima gara della sua carriera in sella alla Honda. Durante questo weekend andrà in scena il Gran Premio del Qatar 2023 sulla pista di Losail, in cui lo spagnolo ha sempre incontrato qualche difficoltà rispetto ad altri circuiti. Il miglior Marquez, però, è riuscito ad imporsi anche in Qatar e questa volta, invece, dovrà provare a limitare ancora una volta di danni, cercando di conquistare quantomeno una top ten evitando cadute.