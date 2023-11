MotoGP, Marquez e il mancato attacco a Martin: "Non mi cambiava la vita"

LOSAIL - Nel finale del Gran Premio del Qatar 2023 di MotoGP Jorge Martin ha rischiato di perdere altre posizioni, con l'otto volte campione del mondo Marc Marquez che era alle sue spalle. Lo spagnolo della Honda, però, ha deciso di non attaccare il suo connazionale, che ha bisogno di punti preziosi nella lotta per il titolo con Francesco Bagnaia . Una scelta che ricorda un po' la strategia che lo stesso Marquez utilizzò in favore di Jorge Lorenzo nel duello con Valentino Rossi nel 2016.

Marquez: "

Il pilota della Honda, Marc Marquez, al termine del Gran Premio del Qatar 2023, ha spiegato le motivazioni del suo mancato attacco nei confronti di Jorge Martin, che è in piena lotta per il titolo Mondiale con il campione in carica Francesco Bagnaia: “Non ho voluto lottare con lui alla fine, non mi cambiava la vita e invece per lui quei pochi punti possono essere importanti. Ho visto che Zarco ha corso cercando di aiutarlo, che è normale essendo lui il suo compagno di squadra”.