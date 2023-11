GPQatar: Martin vince la Sprint Race, Bagnaia solo quinto

LOSAIL - La Sprint Race del Gran Premio del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale della MotoGP ha visto Jorge Martin vincere e portarsi a soli sette punti di distanza dal rivale per la corsa al titolo mondiale, Francesco Bagnaia. Il campione in carica deve accontentarsi di un quinto posto alle spalle di un grandissimo Fabio Di Giannantonio e delle altre due Ducati di Luca Marini e di Alex Marquez. davanti a un grandissimo Fabio Di Giannanotonio. Completa il podio Luca Marini che precede Alex Marquez e il campione in carica, Francesco Bagnaia. Sesto posto per Maverick Vinales che precede Brad Binder e Fabio Quartararo. Decimo posto per Johaan Zarco alle spalle di Augusto Fernandez.