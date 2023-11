MotoGP, Bagnaia campione dopo sprint di Valencia: le combinazioni

ROMA - La lotta per il titolo 2023 della MotoGP è giunta al suo ultimo atto con il Gran Premio di Valencia 2023 , in programma questo fine settimana. A contendersi lo scettro di miglior pilota del mondo nella classe regina sono sempre Francesco Bagnaia e Jorge Martin , con il primo che ha 21 punti di vantaggio sul secondo. Un bottino molto importante considerando che restano in palio soltanto 37 punti e che lo spagnolo sarà obbligato a recuperarne 16 per provare a strappare il titolo all'avversario.

Bagnaia campione sabato se...

Il campione del mondo in carica di MotoGP Francesco Bagnaia potrebbe confermarsi tale già nella sprint race del Gran Premio di Valencia, che andrà in scena sabato pomeriggio. Il piemontese, infatti, ha bisogno di guadagnare altri quattro punti su Jorge Martin per chiudere i giochi prima di domenica. Questo scenario potrebbe verificarsi in caso di vittoria di Bagnaia e di terzo posto del pilota della Pramac, oppure con un secondo posto dell'italiano ed un quinto dello spagnolo. In ogni caso Bagnaia avrà bisogno di fare quattro più più del rivale, altrimenti tutto rimandato a domenica.