Superbike, Bautista infortunato: per ora nessun intervento chirurgico

ROMA - Alvaro Bautista ha concluso una stagione molto intesa confermandosi campione del mondo di Superbike per la seconda volta consecutiva. Subito dopo il trionfo di Jerez de la Frontera lo spagnolo è tornato in pista per sfruttare una wild in MotoGP nel Gran Premio della Malesia 2023 . La prestazione dell'iberico è stata al di sotto delle aspettative, dato che ha concluso la gara all'ultimo posto, ma parte delle difficoltà incontrate da Bautista sono anche colpa di un infortunio rimediato precedentemente.

Bautista, il comunicato Ducati

La Ducati Aruba Racing.it, attraverso un comunicato ufficiale, ha spiegato la situazione di Alvaro Bautista, che non avrà bisogno di un intervento chirurgico: “Nella settimana successiva al Gran Premio MotoGP in Malesia, Alvaro Bautista si è sottoposto a degli esami effettuati dal Dr. Angel Villamor a Madrid. Dopo il consulto specialistico e l’analisi della risonanza magnetica cervicale sostenuti per perdita di forza e parestesie all’arto superiore sinistro comparse dopo la caduta ai test di Jerez e durante MotoGP Grand Prix of Malaysia, al pilota del team Aruba.it Racing – Ducati sono state diagnosticate ernia cervicale C6-C7 e protrusione discale C5-C6. Sono programmati ulteriori accertamenti specialistici nei prossimi giorni allo scopo di stabilire eventuali danni dovuti alla compressione nervosa a livello cervicale. Al momento, comunque, non è previsto un intervento chirurgico“.