Bagnaia e Rossi, è festa in pista a Valencia per il secondo titolo

VALENCIA - Valentino Rossi è tra i primi a raggiungere Pecco Bagnaia in pista per festeggiare il secondo titolo consecutivo in MotoGP. Il Dottore, che con la VR46 Academy ha creato una sorta di comunità tra i piloti italiani, è un mentore per tutti i suoi connazionali. Bagnaia ha più volte evidenziato l'importanza del nove volte campione del mondo per lui e per i suoi connazionali. Non è quindi una sorpresa vederlo lanciarsi in pista per prendere parte alla festa di Pecco, che a Valencia come un anno fa trionfa nella classe regina confermandosi in cima al Mondiale.