MotoGP, Marini lascia Mooney VR46: contratto biennale con la Honda

ROMA - Nuova avventura per Luca Marini che, dopo aver annunciato il suo addio alla Ducati del Team Mooney VR46, si trasferisce ufficialmente alla Honda. Il pilota italiano, dunque, ha scelto di raccogliere l'eredità di Marc Marquez, che nella prossima stagione guiderà la Ducati del Team Gresini. Marini avrà un compito non facile considerando le difficoltà che la squadra giapponese ha incontrato nelle ultime stagioni, ma allo stesso tempo sarà molto stimolante avere la possibilità di lavorare e di sviluppare la moto per un team ufficiale.