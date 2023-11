Di Giannantonio resta in MotoGP: correrà per il Team Mooney VR46

Di Giannantonio, parla l'agente

Diego Tavano, agente di Fabio Di Giannantonio, ha commentato la nuova avventura del suo assistito attraverso il proprio profilo Instagram: "Un momento pieno di emozioni, da dedicare alla tua famiglia che ti sostiene da casa, agli amici che ti vogliono bene davvero, agli altri tuoi atleti che ti comprendono e tifano per te, anche se ultimamente li hai un pò trascurati. Cosa abbiamo fatto gli ultimi tre mesi? Non abbiamo mollato di un centimetro, non abbiamo mai smesso di sognare e soprattutto non ci siamo mai disuniti, perché insieme abbiamo fatto la differenza. Al resto ci ha pensato il talento di Fabio, dal valore inestimabile, da coltivare e custodire gelosamente. Saremo in un grande Team! E dovranno fare i conti anche con noi! Un Grazie a Vale, Uccio e Pablo. Non vi deluderemo".