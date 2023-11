Ducati, Martin e il suo futuro: "Nel 2024 resterò in Pramac, poi vedremo"

ROMA - Il Mondiale 2023 di MotoGP di Jorge Martin si è concluso nel modo più amaro possibile con la caduta rimediata nell'ultimo Gran Premio dell'anno a Valencia, che gli è costata la residua possibilità di lottare per il titolo con Francesco Bagnaia . In ogni caso lo spagnolo ha fatto qualcosa di clamoroso, contribuendo alla crescita della Ducati Pramac e aiutandola a laurearsi campione del mondo tra i team. Il futuro di Martin sembra essere ancora in sella a questa moto, anche se non perde di vista l'obiettivo del team ufficiale.

Martin: "Ho dimostrato tanto"

"Credo di aver già dimostrato abbastanza in ottica team ufficiale. Sicuramente nel 2024 resterò con Pramac anche perché mi trovo molto bene, mentre per il 2025 vedremo. La differenza con il team ufficiale non è tanto a livello di materiale tecnico, quanto dal punto di vista del potere che il team ufficiale ha di poter controllare gli altri piloti. E' una cosa di cui terrò conto per il futuro". Queste le dichiarazioni del pilota della Ducati Pramac, Jorge Martin, rilasciate nel corso di un'intervista concessa ad AS.