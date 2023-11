Ducati, Bagnaia soddisfatto dei test di Valencia: "Buone sensazioni"

Bagnaia: "Ora potrò riposarmi"

"Sono soddisfatto delle novità portate dalla Ducati in vista della prossima stagione. Il nuovo motore e la nuova moto mi hanno lasciato delle buone sensazioni, è un bel punto di partenza. Adesso potrò finalmente riposarmi e lasciare andare un po' di pressione. Dobbiamo fare dei piccoli step, per esempio in erogazione, in modo tale da migliorare ulteriormente". Queste le dichiarazioni del due volte campione del mondo di MotoGP, Francesco Bagnaia, rilasciate a Sky Sport dopo i test di Valencia.