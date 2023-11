Ducati, Martin e l''arrivo di Marquez: "Sorpreso dal suo primo giro"

ROMA - La Ducati ha dominato gli ultimi due anni in MotoGP con la vittoria del titolo da parte di Francesco Bagnaia e i tanti piazzamenti di rilievo di tutto il resto dei piloti. In particolar modo Jorge Martin ha impressionato in questa stagione, arrivando addirittura a contendere lo scettro iridato al piemontese della Ducati. Dal 2024 ci sarà anche la preziosa aggiunta di Marc Marquez che, secondo il pilota della Pramac, potrà davvero fare la differenza in quanto simile a lui per caratteristiche e stile di guida.