MotoGP, Vinales provoca Ducati: "Marquez farà innervosire gli altri"

ROMA - Nella giornata di ieri Maverick Vinales si è dimostrato il più veloce nei test di fine stagione andati in scena sul tracciato di Valencia. Il pilota dell'Aprilia si è detto soddisfatto di quanto fatto a in sella alla sua moto, ma ha anche dato un'occhiata alla prestazioni di Marc Marquez , al debutto con la Ducati del Team Gresini . Lo spagnolo ha avuto un ottimo passo chiudendo al quarto posto, un risultato che ha impressionato molti dei suoi colleghi, tra i quali proprio il connazionale Vinales .

Vinales: "Marquez non mi sorprende"

Il pilota dell'Aprilia, Maverick Vinales, al termine dei test di MotoGP effettuati a Valencia, ha parlato in un'intervista ad AS del debutto di Marc Marquez sulla Ducati: "Non mi sorprende il rendimento di Marquez, mi divertirò a vedere come farà innervosire gli altri piloti della Ducati. Per quanto riguarda l'Aprilia abbiamo lavorato anche sulle partenze con buoni risultati, sono molto soddisfatto e fiducioso in vista della prossima stagione. Abbiamo provato diverse configurazioni nel corso della sessione”.